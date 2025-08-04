UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off kurası çekildi: Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Feyenoord’u elemesi durumunda, play-off’ta Benfica ile Nice eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için artık sadece iki tur kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün gerçekleşti.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, Galatasaray ile birlikte turnuvada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi de netlik kazandı.
Fenerbahçe Şampiyon Ligi Play-off'unda kiminle eşleşti?
Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u elemesi durumunda play-off turunda Nice (Fransa) ile Benfica (Portekiz) arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Play-off turu maçlarının ilk ayağı 19-20 Ağustos’ta, rövanş karşılaşmaları ise 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.
Play-off turu eşleşmeleri
Şampiyonlar yolu
* Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan) / Shkendija (K. Makedonya) - Karabağ (Azerbaycan)
* Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Dinamo Kiev (Ukrayna) - Pafos (Kıbrıs)
* Bodo/Glimt (Norveç) - Sturm Graz (Avusturya)
* Celtic (İskoçya) / Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)
* Basel (İsviçre) / Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka)
Lig yolu
* Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe / Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)
* Rangers (İskoçya) - Viktoria Plzen (Çekya) / Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)