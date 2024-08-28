UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak 'ilk maçlar aşaması' sonucunda, ilk 8 sıraya yerleşen takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan cetvelini 9 ile 24. sırada bitiren ekipler ise play-off'ta karşılaşacak. Play-off'ta 9 ile 16. sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24. sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmelerde rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna çıkacak. Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

Lig aşamasına kalması netleşen 32 ekip

Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan (İtalya), Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stutgart (Almanya), Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid (İspanya), Brest, Monaco, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Sporting Lizbon (Portekiz), Feyenoord, PSV (Hollanda), Salzburg, Sturm Graz (Avusturya), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar (Ukrayna), Sparta Prag (Çekya), Young Boys (İsviçre)

Devler Ligi'nde bugün oynanacak maçlar sonucunda 4 takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Bu akşam yapılacak eleme maçlarının programı

19.45 Karabağ (Azerbaycan)-GNK Dinamo (Hırvatistan) (0-3)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Midtjylland (Danimarka) (1-1)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (1-2)

22.00 Slavia Prag (Çekya)-Lille (Fransa) (0-2)