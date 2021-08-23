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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçların ardından play-off rövanş maçları 25 Ağustos'ta oynanacak ve grup etabına katılma hakkı elde edecek takımlar belli olacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş karşılaşmaları, yarın ve 25 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

24 Ağustos Perşembe

  • PSV Eindhoven (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
    Ludogorets (Bulgaristan) - Malmö (İsveç)
    Ferencvaros (Macaristan) - Young Boys (İsviçre)

25 Ağustos Çarşamba

  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa)
    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
    Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya)