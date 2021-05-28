UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, yarın Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Manchester City, Chelsea'ye karşı final maçı kaybetmedi

İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.

Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.

Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.

"Devler Ligi"nde 3'üncü İngiliz finali

2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

Chelsea, final yolunda yalnızca bir mağlubiyet yaşadı

İngiltere temsilcisi Chelsea, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Fransa'nın Rennes ve Rusya'nın Krasnodar takımlarıyla mücadele etti.

Grup aşamasında Sevilla ve Krasnodar ile birer maçta berabere kalan Chelsea, diğer tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Londra ekibi, gruptan 14 puanla lider olarak çıktı.

Son 16 turunda İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla eşleşen Chelsea, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalin ilk ayağında Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 mağlup eden Chelsea, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen yarı finalde yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibini rövanşta 2-0 yenen mavi-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Londra temsilcisi, Devler Ligi'nde daha önce 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında final oynadı.

2008 yılındaki finalde Manchester United'a penaltılarda (6-5) kaybeden Chelsea, 2012'de ise Bayern Münih'e karşı penaltılarda (4-3) kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşadı.

Mavi beyazlı ekip, bu sezon da aynı başarıyı Premier Lig'deki zirve yarışında boyun eğdiği Manchester City'ye karşı tekrarlamak istiyor.

Gol ayakları Werner ve Giroud

Chelsea'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Olivier Giroud. 34 yaşındaki Fransız forvet, forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Alman hücum oyuncusu Timo Werner 4 golle skor yüküne katkıda bulunurken, Hakim Ziyech, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic 2'şer, Emerson, Ben Chilwell, Jorginho ve Tammy Abraham da birer gol attı.

Chelsea, Bayern Münih (27) ve Manchester City'nin (25) ardından sezonun en golcü üçüncü takımı oldu.

Kupa 1'de bu sezonki tüm maçlarda oynayan Fransız orta saha N'Golo Kante de takımın en istikrarlı ismi olarak kayıtlara geçti.

Tuchel ilk Avrupa kupasının peşinde

Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor.

Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarpıyor.

Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı.

Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.

City ilk kupasını hedefliyor

EFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Chelsea ile karşılaşacak Manchester City, final yoluna kadar yenilgi yüzü görmedi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım süreci, çalkantılı başladı.

UEFA'nın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye 2020-21 ile 2021-22 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezası vermesiyle İngiliz takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumu, tehlikeye girmişti.

Manchester City'nin söz konusu karara yaptığı itirazın ardından Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), geçen yıl temmuz ayında iki yıllık men cezasını kaldırdı ve para cezasını da 10 milyon avroya indirdi.

İngiltere temsilcisi, bu sayede Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını tekrar elde etti.

Bileği bükülmedi

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde Manchester City, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçın 11'inden galip ayrılırken, sadece 1 karşılaşmada beraberlik yaşadı. Manchester ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 4 gol gördü.

UEFA'nın güncel sıralamasında üçüncü sırada yer alan Manchester City, C Grubu'nda Portekiz'in Porto, Yunanistan'ın Olympiakos ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puan kaybeden Manchester City, kalan maçlarını kazanarak gruptan 16 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımıyla eşleşen Manchester City, evinde ve deplasmanda rakibini 2-0'lık skorlarla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu turda diğer Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile karşılaşan City, rakibini iki maçta da 2-1'lik skorlarla yenerek son dört takım arasına kaldı.

En golcü oyuncular Mahrez ve Torres

Bu sezon birçok karşılaşmaya taktiksel olarak forvetsiz çıkan Manchester City'nin en golcü oyuncuları, Cezayirli Riyad Mahrez ve İspanyol Ferran Torres oldu.

Mahrez ve Torres, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırırken, Kevin De Bruyne, Phil Foden ve İlkay Gündoğan 3'er, Sergio Agüero ve Gabriel Jesus 2'şer golle takımının skor yüküne katkıda bulundu.

51 yıl sonra Avrupa'da ikinci final

İngiltere Premier Lig'de 5'i son 10 sezonda olmak üzere 7 kez şampiyonluğa ulaşmasına rağmen Avrupa arenasında hedeflediği başarılara ulaşamayan Manchester City, Chelsea karşısında bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Daha önce sadece bir kez 1969-70 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kaldıran İngiltere ekibi, finalde Chelsea'yi elemesi halinde 51 yıl sonra Avrupa'da ikinci kupasına ulaşacak.