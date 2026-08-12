UEFA SÜPER KUPA: PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Süper Kupası bu akşam sahibini buluyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşı karşıya geliyor. Futbol tutkunları bu maçı beklerken "PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanmış durumda...
PSG - Aston Villa maçı için nefesler tutuldu. Dünya bu maça odaklanırken Türkiye'den de futbolseverler mücadelenin tarihini ve saatini merak ediliyor. İşte "PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
UEFA Süper Kupa final maçı ne zaman?
PSG - Aston Villa maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandez, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Bogarde, Lindelöf, Barkley, Guessand, Buendia, Watkins
Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü
Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.
Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.