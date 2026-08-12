UEFA SÜPER KUPA: PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG - Aston Villa maçı için nefesler tutuldu. Dünya bu maça odaklanırken Türkiye'den de futbolseverler mücadelenin tarihini ve saatini merak ediliyor. İşte "PSG - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

UEFA Süper Kupa final maçı ne zaman?

PSG - Aston Villa maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Fernandez, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Bogarde, Lindelöf, Barkley, Guessand, Buendia, Watkins

Galatasaray 2000'de kupayı müzesine götürdü

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.