“UEFA sürekli bize faul yapıyor!”
Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, şampiyonluk gelirlerindeki adaletsizliği DÜNYA’ya değerlendirdi.
Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, şampiyonluk gelirlerindeki adaletsizliği DÜNYA’ya değerlendirdi: “UEFA’dan kaynaklı bir futbol finansal modeli var: Merkez ligler ve çevre ligler… Merkez ligler dediklerimiz, Avrupa’nın en büyük 5 ligi. Çevre ligler de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülke.”
“Kıtadaki toplam futbol pastası 29-30 milyar euro civarında. Yüzde 80’ini merkez ligler aralarında paylaşıyor. Yani 22- 23 milyar euro merkez liglere gidiyor. Yüzde 20’si de 50 ülkenin ligi arasında paylaştırılıyor.”
“Futbol finansallaştı. Şampiyonlar Ligi de artık eskisi gibi değil. Para eskisi gibi dağıtılmıyor. Bakın, Galatasaray ön elemelerden sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılabilecek. Zor. Katılsa bile, eskisi gibi para kazanamayacak Galatasaray. UEFA takımların son 5 yıldaki Avrupa başarılarını listeliyor. Başarıya göre, para dağılımı yapılıyor.”
“UEFA ne yazık ki çevre liglere sürekli faul yapıyor. Ve biz de sessiz kalıyoruz. Çevre liglerin UEFA’ya karşı örgütlenmesi gerekiyor. Bir ortak platform oluşturması gerekiyor. UEFA’nın kendisine çekidüzen vermesini istemeliler. UEFA için Manchester City ve benzerleri önemli. Ne yazık ki, Galatasaray, Porto vs önem taşımıyor onlar için.”