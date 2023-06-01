“UEFA sürekli bize faul yapıyor!”

Futbol ekonomisti Tuğrul Akşar, şampiyonluk gelirle­rindeki adaletsizliği DÜNYA’ya değerlendirdi: “UEFA’dan kay­naklı bir futbol finansal modeli var: Merkez ligler ve çevre lig­ler… Merkez ligler dedikleri­miz, Avrupa’nın en büyük 5 ligi. Çevre ligler de aralarında Tür­kiye’nin de bulunduğu 50 ülke.”

“Kıtadaki toplam futbol pas­tası 29-30 milyar euro civarın­da. Yüzde 80’ini merkez ligler aralarında paylaşıyor. Yani 22- 23 milyar euro merkez liglere gi­diyor. Yüzde 20’si de 50 ülkenin ligi arasında paylaştırılıyor.”

“Futbol finansallaştı. Şampi­yonlar Ligi de artık eskisi gibi değil. Para eskisi gibi dağıtılmı­yor. Bakın, Galatasaray ön ele­melerden sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılabilecek. Zor. Ka­tılsa bile, eskisi gibi para kaza­namayacak Galatasaray. UEFA takımların son 5 yıldaki Avrupa başarılarını listeliyor. Başarıya göre, para dağılımı yapılıyor.”

“UEFA ne yazık ki çevre ligle­re sürekli faul yapıyor. Ve biz de sessiz kalıyoruz. Çevre liglerin UEFA’ya karşı örgütlenmesi ge­rekiyor. Bir ortak platform oluş­turması gerekiyor. UEFA’nın kendisine çekidüzen vermesi­ni istemeliler. UEFA için Manc­hester City ve benzerleri önem­li. Ne yazık ki, Galatasaray, Por­to vs önem taşımıyor onlar için.”