UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Türkiye, Macaristan’la eşleşti
UEFA Uluslar Ligi play-off turuna kalan Türkiye, Macaristan’la eşleşti. Ay-yıldızlılar ilk maçında 20 Mart 2025’te Macaristan’ı konuk edecek. Türkiye, rakibiyle 23 Mart 2025’te de deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off kura çekimi gerçekleştirildi.
B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımımız, play-off'ta A Ligi'ndeki grubunu üçüncü sırada tamamlayan Macaristan ile eşleşti.
Ay-yıldızlılar, çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek.
Uluslar Ligi'nde play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025'te oynanacak.
A Ligi için oynanacak play-off eşleşmeleri şöyle:
Türkiye – Macaristan
Ukrayna – Belçika
Avusturya – Sırbistan
Yunanistan – İskoçya