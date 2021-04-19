UEFA, yeni Şampiyonlar Ligi formatını onayladı

12 büyük kulübün kurduğu Avrupa Ligi konusunda tartışmalar devam ederken UEFA da Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını onayladı.

Onay kararı ile Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonundan itibaren takım sayısı 32'den 36'ya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar kalkarken bunun yerine tek bir lig oluşturulacak.

Düzenleme ile Şampiyonlar Ligi'ne katılan her takım en az 10 maç yapacak. Ligde ilk 8 arasında yer alan takımlar bir üst tura yükselmiş olacaklar.