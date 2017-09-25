ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Spor
  • UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında, Atletico Madrid - Chelsea mücadelesini yönetecek.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak C Grubu müsabakasında, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.