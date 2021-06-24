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UEFA'dan deplasman golü kararı

Takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişiyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Deplasman golü kuralı, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında uygulanmayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişecek.

Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.