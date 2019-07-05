UEFA'dan Trabzonspor kararı

05 Temmuz 2019

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, UEFA Disiplin Kurulunun bordo-mavili kulübe herhangi bir ceza vermediğini ve kulübün Avrupa kupalarına katılmasının onaylandığını söyledi.

Bülbüloğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un daha önce UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildiğini hatırlatarak, "UEFA, Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasını onayladı, herhangi bir ceza vermedi, yasak getirilmedi." dedi.

Artık kura çekimini beklediklerini belirten Bülbüloğlu, "Açıklanan kararda Türkiye Futbol Federasyonunun uygulayacağı mali disiplin kurallarına uyma şartı koyulmuş. Ekim ayına kadar bunu takip edecekler. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Avrupa kupalarına katılacağız." diye konuştu.

UEFA'dan açıklama

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavili kulübün 2016'da yaptığı finansal fair play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği, 15 Ekim 2019 tarihine kadar istenilen şartları yerine getirmemesi halinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında UEFA organizasyonlarına katılım hakkı kazanması halinde bunlardan birinden men edileceği belirtildi.

Açıklamada, Trabzonspor'un söz konusu tarihe kadar istenilen şartları yerine getirmesi halinde ise bu cezanın uygulanmayacağı kaydedildi.

UEFA ayrıca, Trabzonspor'un bu sezonki UEFA katılım gelirinin yüzde ellisine el koyduğunu açıkladı.