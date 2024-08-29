UEFA'dan Trabzonspor'a para ve seyircisiz oynama cezası
St. Gallen - Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarların neden olduğu olaylara ilişkin cezalar açıklandı. UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor'a ertelemeli olarak bir maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.
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Trabzonspor, 22 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi St. Gallen'e konuk olurken, maç golsüz eşitlikle sona erdi. Trabzonsporlu taraftarlar maç sırasında ellerindeki meşaleleri sahaya atarak oyunun durmasına neden oldu.
UEFA Disiplin Kurulu, St. Gallen - Trabzonspor maçında yaşanan olaylara ilişkin kararını bugün açıkladı.
UEFA, Trabzonspor'a 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.