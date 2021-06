Uğurcan Çakır, EURO 2020 öncesi iddialı konuştu

Takip Et

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takımın kalecilerinden Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı ekibin turnuvada çok önemli yerlere gelebileceğini söyledi.

Uğurcan Çakır, millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'de AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Uğurcan, milli takımda çok kaliteli oyuncular bulunduğunu belirterek, "Çok iyi, çok parlak genç oyuncularımız var. Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Hiç kimseden bir eksiğimiz yok. Avrupa ile mesafemiz kısaldı. Burak ağabeyin 36 yaşından sonra yaptıkları zaten ortada. Çok genç, parlak ve çok tecrübeli, lider oyuncularımız var. İyi bir takımız, iyi bir aile ortamı var. Bu turnuvada çok büyük yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile çok zorlu bir karşılaşma oynayacaklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Açılış maçı ayrı bir motivasyon ve heyecan. Çok iyi hazırlanıyoruz. İtalya'nın artı ve eksilerine çalışıyoruz. Tam motivasyonla o gün o sahada olacağız. Hep beraber bu maça çalışıyoruz. İnşallah en iyi sonuçla ayrılırız. Hedefe tek maç, tek maç bakacağız. Zor bir maç olacak, biz elimizden geleni vereceğiz. Mücadele edeceğiz, sonuca sonra bakarız."

Şu an Galler ve İsviçre maçlarını düşünmediklerini aktaran Uğurcan Çakır, "Hocalarımız analizlerle ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini gösteriyorlar. Her maça tek tek bakacağız ve hazırlanacağız. En iyi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Ülkemiz bizimle, her zaman yanımızdalar, onu da hissediyoruz. İnşallah alnımızın akıyla maçlarımızı bitireceğiz, turnuvayı tamamlayacağız. Çünkü hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Hedeflerimiz büyük. İnşallah beklediğimiz gibi olur." şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz hepsinden iyi

Uğurcan, "İtalya'nın çok iyi forvet oyuncuları var. İtalya ve Türkiye'nin hücum bölgesini kıyasladığında neler söylersin?" sorusuna ise, "Ben kıyaslamıyorum. Burak ağabey hepsinin önünde bence. Fransa'da yaptıkları belli. Hiç kimseden korkmuyoruz, öz güvenimiz tam, biz kendimize güveniyoruz. Göreceğiz." yanıtını verdi.

Uğurcan Çakır, milli takımdaki kaleci rekabetiyle ilgili olarak, "Hepimiz arkadaşız, burada camianın ya da kimin oynadığının bir önemi yok. Burası milli takım, her şeyin en üstünde. O yüzden oynamayan sahaya çıkana destek verir. Hepimiz çok iyi arkadaşız, inşallah en iyi şekilde takımımıza yardımcı oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önemli olan milli takımın başarısı

Milli file bekçisi son olarak hakkındaki transfer haberleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Kişisel başarılarımın hiç önemi yok çünkü burası milli takım. Milli takımımızın başarısı benim için birinci planda. Milli takımımızın başarısı için, çalışıp, oynayacağım. Kendi hedeflerim şu an önemsiz, şu an milli takımın başarısı önemli.'