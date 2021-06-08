Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya ile krize neden oldu

Ukrayna bu kez Rusya'ya forma ile gönderme yaptı. Ukrayra, EURO 2020 başlamadan üzerinde Kırım'ın da yer aldığı EURO 2020 formalarını tanıttı.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, EURO 2020'ye özel bir formayla katılacaklarını açıkladı.

Ukrayna'nın hazırladığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) formasının üzerinde, üzerinde "Zafer Ukrayna'nındır" ve "Zafer kahramanlarındır" yazdığını dile getiren Pavelko, Ukrayna'nın tümü adına mücadele edecekleri için, ülke haritasının oyunculara güç vereceğine inandıklarını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da yeni dizaynı çok beğendiğini, formayı protesto edenlere cevap olarak, ulusal sembollerine hakarete müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Rusya'dan tepki gecikmedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, hazırlanan formanın, Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek imkansız bir illüzyon yaratma çabası olduğunu kaydetti. Zaharova ayrıca, formadaki sloganların da Nazilerin savaş naralarını andırdığını savundu.