Ukrayna’yı yenen İngiltere, yarı finalde

Son 4 takım arasına kalan İngiltere, yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu. İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Ukrayna ile İngiltere karşılaştı.

Maçın 4. dakikasında İngiltere 1-0 öne geçti. Raheem Sterling'in ara pasında ceza alanında kaleci Georgiy Bushchan ile karşı karşıya kalan Harry Kane, topu ağlarla buluşturdu.

İngiltere, ikinci yarıya da golle başladı. 46'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Luke Shaw'ın ceza alanına ortasında Harry Maguire, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

50. dakikada İngiltere farkı üçe çıkardı. Sol taraftan gelişen atakta Shaw'ın ceza alanına ortaladığı topa yükselen Kane, kafa vuruşuyla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

63. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Mason Mount'un ceza alanına ortaladığı topu Jordan Henderson kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-4.

Ukrayna'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, yarı final biletini aldı.

İngiltere, yarı final mücadelesinde Danimarka ile 7 Temmuz Çarşamba günü, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

İtalya'nın başarısına ortak oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını gol yemeden tamamlayan İngiltere, İtalya'ya ait büyük turnuvalarda üst üste 5 maçta gol yememe rekoruna ortak oldu.

İtalya, ev sahipliği yaptığı ve üçüncü olarak bitirdiği 1990 Dünya Kupası'nda art arda beş maçta kalesini gole kapamıştı.