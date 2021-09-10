Ülke puanı ne kadar oldu? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı ne kadar oldu?

Son yıllarda Türk takımları Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı. Gruplara katılamayan ya da bu süreçte alınan mağlubiyetler nedeniyle Türkiye ülke puanı sıramasında geriye düştü. Bu durum Türkiye'yi temsil eden kulüplerin grup aşamalarına doğrudan katılmalarını engellerken, gelecek yıllarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takım sayısı azalabilir.

Bu sezon son şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde ederken, Galatasaray ise bu turnuva için ön eleme oynadı ve PSV Eindhoven'a yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam etmek zorunda kaldı. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Fenerbahçe ve Galatasaray rakiplerini eleyerek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Diğer yandan UEFA Konferans Ligi elemelerinde mücadele eden Trabzonspor ve Sivasspor ise play-off turunda elenerek Avrupa defterini oldukça erken kapattı.

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'nin Avrupa'da yoluna 5 takımla devam edebilmesi için, ülke puanı olarak önümüzde yer alan ülkeleri geçmemiz gerekiyor. Türkiye şu anda 18. sırada bulunurken, ilk 15 ülke arasında olmak Avrupa'da temsili açısından önemli.Türkiye'nin önünde şu anda Çekya (17.), Güney Kıbrıs (16.), Hırvatistan (15.) ve İsviçre (14.) bulunuyor. Türkiye'nin şu anda sahip olduğu ülke puanı 22.7.

Son 5 sezonda hangi takım ülke puanına ne kadar katkı yaptı?

1- Beşiktaş: 33.000 puan

2- Başakşehir: 25.000 puan

3- Galatasaray: 20.000 puan

4- Fenerbahçe: 12.500 puan

5- Sivasspor: 6.500 puan

6- Trabzonspor: 5.500 puan

7- Konyaspor: 5.000 puan

8- Alanyaspor: 4.540 puan

9- Yeni Malatyaspor: 4.540 puan

10- Akhisarspor: 4.540 puan