Ülker ile TFF arasında yeni sponsorluk anlaşması

TFF ile Ülker arasında 5 yıllık yeni bir iş birliği anlaşması imzalandı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ülker ile yapılan iş birliğini önemsediklerini ifade etti.

9 yıl süren ortaklığın bu anlaşma ile kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Özdemir, "Türk sporuna unutulmaz katkılar sağlayan Ülker'in desteğinin uluslararası rekabetteki gücümüze güç katacağından eminiz. Ülker'in sporun yaygınlaşması için yaptığı katkılar ölçülemeyecek kadar değerli." şeklinde konuştu.

TFF ile Ülker'in geçmişte çocukları spor yapmaya teşvik etmek için birçok sosyal projeyi hayata geçirdiğini belirten Özdemir, "Sadece Futbol Köyü projesiyle 200'e yakın genç ismi milli takımlara ve profesyonel takımlara kazandırdık. Ülker'in sporu seven nesiller yetişmesine verdiği önem, daima Türk futbolunda çıtayı yükseltti. EURO 2020 öncesinde bizlere güç verecek bu anlaşma, itici güç olacak ve inşallah millilerimiz elde edeceği yeni zaferlerle bizlere bu değerli katkıları yapan Ülker'in 'Mutlu et, mutlu ol' sloganına destek olacak." diye konuştu.

"Milli takım ile yan yana olmaktan çok mutluyuz"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ise, uzun yıllardır Ülker olarak Türk sporuna destek vermeyi en önemli sorumlulukları arasında gördüklerini söyledi.

Ülker, "Yıldız Holding olarak, Ülker ailesi olarak bugün çok mutluyuz. Bu iş birliği çok verimli olacak. 'Mutlu et, mutlu ol' felsefesiyle bu hedefe yürürken, ülkemizde spora ve kültür sanat faaliyetlerine destek vererek aynı zamanda toplumumuzun mutluluğuna katkıda bulunmayı da arzu ediyoruz. Tıpkı milli takımımızın futboluyla yaptığı gibi ürünlerimizle ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyoruz. Onlar her golde ve galibiyette bizleri mutlu ederken, biz de tüketicilerimize her lokmada mutluluk vadediyoruz." şeklinde konuştu.

"Yeniden yan yana görmek mutluluk verici"

Ülker'in CEO'su Mete Buyurgan da "Aldığı birbirinden başarılı sonuçlarla bu ülkenin ortak mutluluğuna vesile olan milli futbol takımlarımızla Ülker'i bir kez daha yan yana görmek bizlere mutluluk veriyor." ifedesini kullandı.

"Salgından bu yana 11 yeni markayla anlaşma imzaladık"

TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ise, "Salgının etkilerinin sürdüğü bir dönemde, EURO 2020 başlamadan hemen önce, böylesine önemli bir anlaşma imzalamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Salgın başladığından beri Ülker'le birlikte toplam 11 yeni markayla milli takımlarımıza özel ticari ortaklık anlaşması imzaladık. Aynı zamanda sözleşmesi sona eren iki ortağımızla da anlaşmalarımızı yeniledik. Bu dönemde, sponsorluk yapımızı da çeşitlendirdik ve bizimle ortaklık yapmak isteyen markalara özel fayda paketleri geliştirdik. UEFA'nın raporlarına göre de bu dönemde sponsorluk piramidini korumakla kalmayıp, A Milli Takım'ın sponsorluk portföyüne 7 marka ekleyen tek federasyon olduğumuzu da gururla paylaşmak isteriz." açıklamasını yaptı.

"Beklentilere en iyi şekilde karşılık vermek için çalışıyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli takım piramidin tepesi, tabanda ne yaptığımız önemli. Ülker ailesinin bu konuda çok katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Köylere futbolu getirdiniz. O anlayışla ortaya çıkan ve milli takımda olan iki futbolcumuz var. Enes Ünal ve Ozan Tufan. Geçmişini bilen, bugünü yaşayan, geleceği planlayan bir takım olalım. Takım derken hem Yıldız Holding'i hem A Milli Takımı kastediyorum. Bunlara en iyi şekilde karşılık verebilmek için hep çalıştık, daha da çok çalışacağız. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Marka değerimizi büyüttükçe, yeni ve güçlü sponsorların aramıza katıldığını görmek bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da "Ülker'le yaptığımız bu anlaşma bizim için son derece anlamlı. Bu adeta iki eski dostun buluşması. Geçmişte futbolun tabanda yaygınlaşması için gerçekleştirilen projelerde birlikte çalıştığımız Ülker, şimdi milli takımların yanında. Daha önce Ülker ile hayata geçirdiğimiz futbol köyleri projesinde yer alan kızlarımız bugün artık milli takımlarda ter döküyor ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyor. Bu da yeniden bir araya geldiğimiz eski dostumuzun futbolun gelişiminde ne kadar kıymetli bir yerinin olduğunu gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.