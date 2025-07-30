Ülker’in Fenerbahçe desteği yeni sponsorluk döneminde de sürecek

Stadyum isim sponsorluğu sona ermesine rağmen Ülker, reklam panoları, forma ve salon sponsorluğu ile Fenerbahçe’ye destek vermeye devam edecek.

Yeni sezonda da stadyumdaki reklam panolarında Ülker markası yer almaya devam edecek. Ayrıca Ülker’in uzun süredir “Halley” markasıyla yürüttüğü futbol forma sponsorluğu da yeni dönemde sürecek.

Ülker, 2012 yılında açılan ve 15 bin seyirci kapasitesine sahip Ataşehir’deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun isim sponsoru olarak, Fenerbahçe’nin erkek ve kadın basketbol takımlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

İsim sponsorluğunun değiştiği devir teslim töreninin ardından Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yeni sponsor temsilcisiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Bu bir devir teslim değil, nöbetteyiz hepimiz. Kadıköy’den dünyaya bir mesaj; Fenerbahçe Global” ifadelerini kullanmıştı.