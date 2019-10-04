Uludağ İçecek, Bursaspor Basketbol Takımı’na sponsor oldu

04 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Yıllardır Bursaspor Futbol Takımı’nın “Uludağ Limonata” markasıyla yanında olan Uludağ İçecek Türk A.Ş., Basketbol Süper Ligi’ne bu sene şampiyon olarak çıkan Bursaspor Basketbol Takımı’na da isim sponsoru olarak kulübe olan desteğini artırarak sürdürdü.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. merkezinde yapılan ön anlaşma törenine Uludağ İçecek Türk A.Ş İcra Kurulu Başkanı Mete Öz, Bursaspor Basketbol A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, Bursaspor Basketbol A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Çelikyay, Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Uludağ İçecek ortaklarından ve eski Bursaspor Başkanı Levent Kızıl ve Bursaspor Basketbol A.Ş Genel Menajeri Nedim Yücel katıldı.

Bursaspor Basketbol takımı 5 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da oynanacak maçta ilk defa yeni ismi Frutti Extra Bursaspor ile sahaya çıkacak.