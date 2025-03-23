Uluslar Ligi A Ligi için son viraj: Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen A Milli Takımımız, İstanbul’da 3-1 yendiği Macaristan’la bu akşam rövanşa çıkacak. Milli Takım, turu geçmesi durumunda Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Kritik karşılaşmaya A Milliler’in, “Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu” ilk 11’i ile çıkması bekleniyor.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Takım deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak. Macaristan-Türkiye maçı saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Puskas Arena'da oynanacak maç TV8'den canlı yayınlanacak.
Rövanş maçlarının sonrasında tur atlayan takımlar A Ligi'ne yükselecek, kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek.
Muhtemel 11'ler
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Kata, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Csoboth, Varga.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu.