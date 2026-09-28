ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ SAATİ... Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam İtalya ile karşılaşacak. Uluslar Ligi'ne yenilgi ile başlayan milliler, bu maçı alarak ilk galibiyetini almak istiyor. Milyonlar mücadeleyi kaçırmak istemezken "Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Uluslar Ligi'nde ikinci maçlar yapılıyor. Türkiye de bu akşam İtalya ile karşılaşıyor. Fransa'ya yenilen milliler İtalya'dan 3 puanı koparma hedefinde... Heyecan katlanarak artarken "Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye İtalya maçı 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Abdülkerim, Oğuz, İsmail, Salih, Ferdi, Arda, Kerem, Barış Alper
İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Doumbia, Cambiaghi, Esposito, Kean
A Milli Futbol Takımı, 656. maçına İtalya karşısında çıkacak
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 366'sı resmi, 289'u özel toplam 655 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 244 yenilgi yaşadı.