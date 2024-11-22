Uluslar Ligi Play-off kuraları bugün çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, son maçında Karadağ’a 3-1 yenilerek liderlik şansını kaybetti ve 11 puanla ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla play-off’lara kalan ay-yıldızlı ekip, A Ligi’ne yükselmek için mücadele edecek.

Play-off kuraları bugün çekilecek: Muhtemel rakipler

Play-off kuraları, 22 Kasım saat 14.00'te çekilecek. Kura sonucunda Türkiye, A Ligi’nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile eşleşecek. Çift maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakalar, 2024 yılının mart ayında yapılacak.

A/B Play-Off

1. Torba: İskoçya, Sırbistan, Macaristan, Belçika (Muhtemel rakipler)

2. Torba: Yunanistan, Avusturya, TÜRKİYE, Ukrayna

Dünya Kupası elemeleri ve torbalar

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci torbada yer alacak. Grup kuraları 13 Aralık 2024'te Zürih'te çekilecek ve 12 gruba ayrılacak takımlar, ev sahibi ve deplasman maçlarıyla elemeleri tamamlayacak.

* 1. Torba: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya

* 2. Torba: TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç

* 3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail

* 4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

* 5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

Uluslar Ligi grup sonuçları

Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselen ekipler Galler, İngiltere, Norveç ve Çekya oldu. C Ligi'nden B Ligi’ne yükselen takımlar ise İsveç, Kuzey İrlanda ve Kuzey Makedonya olarak açıklandı. Son sıralamaya göre Arnavutluk, Finlandiya, Kazakistan ve Karadağ, C Ligi’ne düştü.