Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası sona erdi

Turnuvanın gerçekleştiği Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay katıldı.

Sporculara madalya, kupa ve brövelerden oluşan ödüllerin verilmesinin ardından bir konuşma yapan Abdullah Güler, bu uluslararası turnuvaya katılmaktan çok büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ailelerimizin evlatlarını bu spora yönlendirmeleri beni memnun ediyor. Satranç elle oynanır gibi gözükür ama aslında zihin ve akılla oynanan özel bir spor dalıdır. İlgi duyan, merak eden ailelere teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Turan da, turnuvanın bir hafta sürdüğünü ve büyük bir organizasyon gerçekleştiğini anlatarak, "Bizim için de, satranç severler için de tarihi yarım adada değişik bir deneyim oldu. Satranç, her yaş grubunun yapabildiği bir spor. Hem elle hem zekayla oynanan bir oyun ve inşallah seneye, daha büyük bir mekanda daha çok katılımcının olduğu bir şenlikte buluşuruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise, federasyon olarak uluslararası açık turnuvaların devamını çok önemsediklerini aktardı.

21 ülkeden 46'sı ünvanlı 750 sporcunun katıldığı bir turnuva gerçekleştirdiklerini söyleyen Tulay, "Bu satrancın gelişimi için, federasyonumuz için çok kıymetli. Elbette sayın belediye başkanından gelecek yıl da turnuva sözünü almak benim için en kıymetli ödül oldu. Bu turnuva daha gelişsin ve devam etsin." değerlendirmesinde bulundu.

IA İsmet Arvit'e FIDE ödülü

Törende, Türkiye'nin ilk uluslararası hakemlerinden IA İsmet Arvit'e, 2022 FIDE Hakem Ödülü takdim edildi.

40 yıla yakın süredir IA unvanını taşıyan ve Satranç Olimpiyatı gibi birçok uluslararası turnuvada görev yapan İsmet Arvit Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Hakem Kurulu tarafından "2022 Hakem Ödülü" ile ödüllendirildi.

Turnuva ve ödüller

Fatih Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'na, 21 ülke ve 49 ilden, 46'sı ünvanlı toplam 750 sporcu katıldı.

Turnuvada başarılı olan 7, 8, 10 ve 14 yaş kategorisi ile 18 yaş altı, görme engelli, en başarılı emektar, en başarılı 12 ve 18 yaş altı, en başarılı kadın sporcu, 2000-2200 reyting başarısı ve en başarılı Türk sporcu kategorileri sporcularına ödüllerini, katılımcılar takdim etti.

Tören sonunda, başarılı sporcularla ödül veren katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.