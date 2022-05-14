Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu yarın koşulacak

Vestel, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu’ 15 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yarın yapılacak yarışma sonucunda genel sıralama ve yaş kategorilerinde dereceye girenlere Vestel Hediye Çeki verilecek. Yarı maratona katılan koşucular adımlarını iyilik için atacak. Koşu için alınan kayıt ücretleri görme engelli bireyler için Manisa’daki Vestel City’de üretilen WeWALK Akıllı Baston bağışına dönüşecek. Türkiye Beyazay Derneği aracılığıyla açılan kampanyada toplanan bağışlarla görme engelli gençlere akıllı baston hediye edilecek.

“Toplumsal fayda yaratmayı odağımızda tutuyoruz”

Vestel City’den de geçecek maraton öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, şunları kaydeti: “Şehrimizin sadece ekonomik hayatına değil, toplumsal hayatına da katkı sunuyoruz. Ülkemizde sporun en önemli destekçilerinden olarak daha önce de sponsoru olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hem fabrikamızdan hem de şehrimizden geçerek, Manisa’nın tanıtımına önemli katkıda bulunmuştu. Şimdi ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle önemli bir projeyi hayata geçirdik ve Vestel Manisa Uluslararası Yarı Maratonu’nun ilkini gerçekleştiriyoruz. Vestel olarak sürdürülebilirlik çatısı altında toplumsal fayda yaratmayı odağımızda tutuyoruz. Toplumumuzu sağlıklı ve aktif yaşama teşvik etmek için birçok çalışma yapıyoruz. Bildiğiniz üzere voleybol, cimnastik, hentbol, yelken, futbol, gibi birçok spor dalında önemli sponsorluklarımız bulunuyor. Şimdi ise düzenlediğimiz bu yarı maraton ile Manisa ve çevre illerden tüm halkımızı spora teşvik ediyor, onları aktif bir yaşama davet ediyoruz.”

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Vestel Yarı Maratonu’nun atletizm branşının gelişimine ivme kazandıracağına dikkati çekerek, "Vestel Yarı Maratonu ve firmanın bize sponsorluğuyla inanıyorum ki daha büyük dünya şampiyonları çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Çintimar, Manisa'daki maratonu atletizm dünyasında altın kategoriye dahil edebilmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de atletizmi geniş kitlelere duyurmak, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek açısından bu organizasyonu desteklediklerini kaydetti.