Türk sporunun önemli isimlerinden Ümit Aktan 76 yaşında yaşamını yitirdi. Spor camiası yasa boğulurken bu acı haber sonrası "Ümit Aktan öldü mü, neden öldü", "Ümit Aktan kimdir, kaç yaşındaydı" soruları artmaya başladı.

Ümit Aktan neden öldü?

1972 yılında TRT’de spor spikerliğine başlayan Ümit Aktan'ın ölüm nedeni henzü bilinmiyor.

Ümit Aktan kimdir?

1949 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Ümit Aktan, sporun farklı alanlarında uzun yıllar boyunca önemli bir kariyer inşa etti. Gençlik yıllarında futbola yönelen Aktan, Galatasaray altyapısında top koştururken yaşadığı sakatlık nedeniyle yeşil sahalara erken veda etmek zorunda kaldı.

Aktan, mikrofon başına ilk kez 1972 yılında TRT’de spor spikeri olarak geçti. Kısa sürede ekranların tanınan yüzü haline gelen Aktan, hem anlatımıyla hem de sunumlarıyla birçok spor programında görev aldı. 1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) üye oldu, aynı dönemde Son Havadis gazetesinin spor servisinde gazetecilik yaptı.

TGRT'nin kuruluşunda yer alan Aktan, burada hem maç anlatımları yaptı hem de spor ve yarışma programlarında sunuculuk üstlendi. Ardından Kanal 6'da yayınlanan “Haydi Maça” programıyla izleyicinin karşısına çıktı. Bu projeyi daha sonra Kanal A ekranlarına taşıdı ve 2009 yılına kadar sürdürdü. 2007 ile 2014 yılları arasında ise TGRT Haber'de yayımlanan “Futbol Gecesi” programında yorumculuk yaptı.

Spor medyasındaki etkinliğini sürdüren Aktan, A Spor ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası maçlarını anlatmaya devam ediyor. Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yapan Aktan, uzun yıllar boyunca sporun nabzını tutan önemli kalemlerden biri olmayı sürdürdü.

Aktan, aynı zamanda oyuncu Selin Dilmen ile sekiz yıl süren bir evlilik yaşamıştır.