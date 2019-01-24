Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi kupadan eledi

24 Ocak 2019

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında, Fenerbahçe ve Ümraniyespor Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe, Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek kupadan elendi.

Fenerbahçe 8. kez alt lig takımına elendi



Fenerbahçe, tarihinde 8. kez bir alt lig ekibine karşı turu yitirdi.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Ülker Stadı'nda seyircisiz oynadığı rövanş karşılaşmasında da Spor Toto 1. Lig'deki rakibine aynı skorla kaybetti ve kupaya veda etti.

Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı.

Fenerbahçe'nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu'ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu'nda 1461 Trabzon'a 3-2'lik yenilgileri de bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekibin elendiği alt lig ekipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:

Ersun Yanal'la ikinci kez

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi.

Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal'ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elenmişti.

Kötü gidişat kupada da devam etti

Fenerbahçe'de kötü gidişat kupada da devam etti.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, ligde 15. sırada bulunuyor.

Bu sezon kupayı kazanarak taraftarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe, bu amacında da başarılı olamadı ve son 16 turunda havlu attı.

Skrtel, VAR'la kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Martin Skrtel, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın 64. dakikasındaki ikili mücadelede rakip oyuncu Atabey Çiçek'e dirseğiyle müdahalede bulunan Skrtel, maçın hakemi Serkan Tokat tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı.

Hakem Tokat, VAR odasından gelen uyarıyla görüntülü inceleme yaptı ve 68. dakikada kararını değiştirerek Skrtel'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Moses tribünde

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, karşılaşmayı takip etti.

Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'la oynadığı maçı yönetim locasından izledi.

Fenerbahçe'de erken değişiklik

Fenerbahçe, Michael Frey'in sakatlanmasıyla erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Maçın 28. dakikasında kasığında ağrı hisseden Frey çıkarken, yerine Nabil Dirar oyuna dahil oldu.

Kaynak: AA