Umut Nayır'ın yeni takımı Hajduk Split oldu
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden Umut Nayır, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transfer oldu.
Kadro dışı bırakılan ve hem Avrupa hem de Süper Lig'den takımlarla anılan Nayır'ın durağı Hırvatistan oldu.
Hırvat ekibi 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Bu transferle Umut Nayır, Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk futbolcusu oldu.
Golcü futbolcu yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.
[FOTO + VIDEO] Mehmet Umut Nayir novi je igrač Hajduka! • https://t.co/dEH8uUi23S #Hajduk pic.twitter.com/uMzdpZhJTu— HNK Hajduk Split (@hajduk) October 7, 2020