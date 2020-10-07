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Umut Nayır'ın yeni takımı Hajduk Split oldu

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden Umut Nayır, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transfer oldu.

Umut Nayır'ın yeni takımı Hajduk Split oldu
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Kadro dışı bırakılan ve hem Avrupa hem de Süper Lig'den takımlarla anılan Nayır'ın durağı Hırvatistan oldu.

Hırvat ekibi 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Bu transferle Umut Nayır, Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk futbolcusu oldu.

Golcü futbolcu yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

Hajduk Split transfer Umut Nayır Beşiktaş

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