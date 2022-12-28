Ünlü futbolcular, Dubai’de Emirates’in “sokak” futbolu ile birbirlerine meydan okudular

Oyun kapsamında oyunculardan beklenen tek şey, 86 cm boyutundaki ekstra küçük bir kaleye, farklı mesafe, açı ve yükseklikten, gözleri bağlı olarak ustaca şut atmaları idi.

Olympique Lyonnais’den Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopes, Moussa Dembele, Houssem Aouar ve Maxence Caqueret ilk sırada aldı. İkonik Burj Khalifa’nın yarattığı ilham verici atmosferde, oyuncular keskin vuruş becerilerini, ayak hareketlerini ve zeki pas yeteneklerini sergiledikleri bir antrenman gerçekleştirdi; kaleyi bulma çabalarına gollerin yanı sıra kaçırılan şutlar, şakalar ve talihsizlikler de eşlik etti.

Ardından Arsenal’dan takım kaptanı Martin Odegaard önderliğinde Kieran Tierney, Eddie Nketiah ve Nathan Butler-Oyedeji hünerlerini gösterdiler. Oyuncular olağanüstü bir Burj Al Arab manzarası eşliğinde plaj futboluna kendi tarzlarını katarak birbirlerinin becerilerini test ettiler ve muhteşem rövaşata vuruşlar sergilediler.

AC Milan oyuncuları Pierre Kalulu, Ciprian Tatarusanu ve Aster Vranckx ise saha değiştirmeyi denediler ve Dubai çölünde dış unsurlarla da mücadele ederek gollerini etkileyici bir şekilde kaydettiler.

Son olarak, oyuncular gözleri bağlı bir şekilde çok küçük bir hedefe şut atmaya çalıştılar. Bazı oyuncular kaleyi doğru tuttururken, bazıları ise “karanlıkta şut” atmak ile yetindi.

Oyuncular sıcak hava antrenmanları ve Dubai Super Cup turnuvasındaki maçları devam ederken bu mücadele için de zaman ayırdılar. Emirates benzersiz turnuvalara katılmaları ve futbol sezonunun son ayağına hazırlanmak adına sıcak hava antrenmanları yapmaları için büyük kulüpleri BAE’ye getirmeye devam ediyor. Dubai, oyuncuların boş zamanlarını değerlendirebileceği çok sayıda çekici etkinliğin yanında birinci sınıf antrenman sahaları ve yılın tamamında açık spor alanları ile kış antrenmanları için tercih edilen bir yer haline geldi.

Havayolu şirketinin çalışmaları Dubai’nin birinci sınıf bir spor üssü ve profesyonel spor etkinlikleri için merkez olma statüsünü daha da destekliyor.