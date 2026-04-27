Ünlü iş insanı Fenerbahçe için kolları sıvıyor: Seçimde aday olacak

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Galatasaray’a 3-0 yenilmesinin ardından kulüp içinde seçim tartışmaları yeniden gündeme taşındı. Şampiyonluk mücadelesinde alınan bu sonuç, yönetimin geleceği ve planlamalara ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Derbinin ardından değerlendirmelerde bulunan yönetici Ertan Torunoğulları, “Yönetim olarak bazı kararlar alacağız” ifadeleriyle dikkat çekti. Bu açıklamanın ardından kulislerde olağanüstü genel kurul ihtimali daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandı. Kulüp çevrelerinde, hafta içinde sürpriz bir seçim kararının alınabileceği öne sürülüyor.

Mehmet Ali Aydınlar aday olacak

Başkanlık için adı geçen isimler arasında ünlü iş insanı Mehmet Ali Aydınlar da yer aldı. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı görevini yürüten ve geçmişte Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aydınlar’ın yeniden hazırlık yaptığı iddia edildi.

Öte yandan Hakan Safi ve Barış Göktürk daha önce başkan adaylıklarını duyurmuştu.

Aydınlar’ın da yarışa katılması halinde sarı-lacivertli camiada çok adaylı ve rekabetin yüksek olduğu bir seçim sürecinin yaşanması bekleniyor.

Gözler şimdi Fenerbahçe yönetiminin hafta içinde yapacağı olası açıklamalara çevrildi. Kulübün nasıl bir yol izleyeceği ve seçim kararının alınıp alınmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.