Ünlü teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti (Eriksson kimdir?)

Dünyaca ünlü İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson kansere yenik düştü. Uzun süredir kanserle savaşan Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ocak ayında pankreas kanseri teşhisi konulan 76 yaşındaki Eriksson, "En iyi ihtimalle bir yıl ömrüm kaldı" açıklamasıyla sevenlerini üzmüştü.

Sven-Goran Eriksson, teknik direktörlük kariyerinde; Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Leicester City gibi önemli kulüplerde görevler aldı.

Eriksson Frank Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand ve John Terry gibi yıldızların olduğu efsane İngiltere Milli Takımı'nın hocalığını yapmış, Ada'nın en popüler teknik direktörlerinden biri olmuştu.

Eriksson kimdir?

Eriksson, 2001'den 2006'ya kadar İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2004 yılında Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselmeyi başarmıştı.

Ayrıca Manchester City, Lazio ve Roma gibi kulüplerde de teknik direktörlük yapan Eriksson, birçok başarıya imza atmıştır.

Eriksson'un kanser teşhisi konmasına rağmen Liverpool'un yardım maçında yer alması futbol dünyasında büyük bir saygı ve takdirle karşılandı.