Uyduya Euro 2024 ayarı: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? (Türkiye Çekya maçı frekans bilgileri)

Türkiye EURO 2024 F Grubu'nda son maçına çarşamba günü çıkacak. Türkiye’nin rakibi ise Çekya olacak. Türkiye-Çekya maçı saat 22.00’da TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ancak UEFA kuralları gereğince frekansları ülke sınırlarını aşan kanallar şifreleme yapmak zorunda. TRT de uydu üzerinden Türkiye dışında izlenebilen yayın organları arasında yer alıyor. Bu nedenle TRT de maç güncelleri şifreleme yapıyor. TÜRKSAT 4A üzerinden TRT yayını izlemek isteyenlerin uydu alıcıları üzerinden güncelleme yapmaları gerekiyor.

Peki EURO 2024 TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 4A Türksat uydu ayarı nereden yapılır?

İşte Türkiye-Çekya maçı öncesi adım adım frekans ayarları güncelleme formülü…

EURO 2024 karşılaşmalarını takip edebilmek için TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde:



Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

TRT 1 Uydu frekans ayarı nereden, nasıl Yapılır?

Uydu alıcısı açıldıktan sonra kurulum veya ayarlar menüsüne giriş yaparak frekans bölümüne ulaşabilirsiniz.

Tek kanal arama menüsüne giriş yaptıktan sonra “Uydu” alanına Türksat "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket" seçimlerini gerçekleştirerek “Şebeke Arama” kısmını “açık” olarak seçebilirsiniz.

Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini yapabilirsiniz.

Euro 2024 F Grubu Puan Cetveli (Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var)

Türkiye grupta ilk olarak 18 Haziran’da Gürcistan’la karşı karşıya geldi. Gürcistan’ı 3-1 mağlup eden A Milli Takım, ikinci maçını 22 Haziran’da Portekiz’le oynadı. Türkiye maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

F Grubu’nda Portekiz ilk maçında Çekya’yı 2-1 mağlup etmişti. Gürcistan ise ikinci maçında Çekya ile 1-1 berabere kalmıştı. Böylece Euro 2024 F Grubu’nda Puan Cetveli şöyle:

Portekiz 6 puanla lider. Onu 3 puanla Türkiye takip ediyor. Çekya 1 puanla üçüncü, Gürcistan yine 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Euro 2024 F Grubu’nda son maçlar Gürcistan-Portekiz ile Türkiye-Çekya arasında 26 Haziran Çarşamba günü oynanacak. İki maç da saat 22.00’da başlayacak ve TRT’den yayınlanacak.