VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yeni sezona hazırlanıyor
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-25 sezonu hazırlıklarının ilk antrenmanını VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirdi.
AA
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Milli takımlarda bulunmayan sporcu ve antrenörlerin katıldığı çalışmada Bahar Akbay, Aylin Acar, Ali Frantti, Ayça Aykaç Altınbaş'ın yanı sıra yeni transferlerden Sıla Çalışkan, Maria Markova, Kiera Van Ryk ile Deniz Uyanık da yer aldı.
Oyuncular, idmanda top antrenmanının yanı sıra fitness çalıştı.