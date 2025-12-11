5 galibiyet'le EuroLeague'de 17. sırada yer alan Anadolu Efes, Valensiya deplasmanına gidiyor. Kötü gidişata "dur" demek isteyen laciveert-beyazlı ekibimizin hedefi bu maçla beraber çıkışa geçmek. Müsabaka heyecanla beklenirken "Valensiya Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündem olmuş durumda...

Valensiya Anadolu Efes maç bilgileri

Valensiya Anadolu Efes maçı bu akşam 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes ile Valencia, Avrupa kupalarında bugüne kadar 13 kez karşılaşırken, iki takımın Euroleague’de oynadığı 13 karşılaşmada temsilcimiz altı galibiyet ve yedi mağlubiyet elde etti.