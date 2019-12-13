"VAR ile ilgili tüm soruların muhatabı Federasyon"

13 Aralık 2019

Şebnem TURHAN

PARİS - beIN MEDIA GROUP ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly, sezon başında varılan mutabakata uygun şekilde geçen ağustos ayında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği ile Mayıs 2020’de tekrar görüşme yapacaklarını dile getirdi. VAR sistemi ile ilgili yayıncı kuruluş olarak kendilerine yöneltilen eleştirilere karşılık ise Al-Obaidly, şöyle konuştu: “beIN SPORTS, TFF’nin verdiği yetki ve öngördüğü yayın talimatına uygun faaliyet gösteriyor. beIN SPORTS’un VAR hakemlerinin kararları üzerinde herhangi bir etkisi veya kontrolü söz konusu değildir. Bu tür bir müdahale teknik olarak da mümkün değildir.”

Maç yayınlarında kullandıkları sahayı gören tüm kameraların görüntülerini TFF’nin yetkili ekibi tarafından ve kendi kurdukları teknik altyapı üzerinden Riva’daki VAR Odası’na aktarıldığını vurgulayan Al-Obaidly, “Biz bu sürece dahil değiliz. Dolayısıyla bizim elimizde hangi görüntüler varsa aynı görüntüler eş zamanlı olarak VAR Odası’nda da bulunmaktadır. Biz VAR’ın sağlıklı bir şekilde işlemesi için her türlü desteği veriyoruz. Örneğin, kameralarımızın stadyumlarda yerleştirileceği konumlar için TFF’nin yönlendirmesine uygun hareket ediyoruz. VAR, TFF’nin sorumluluğundadır. VAR’ın işleyişine ilişkin tüm soruların muhatabı TFF’dir” dedi.

Sadece Türkiye’de eleştiriliyor

Al-Obaidly, şöyle konuştu: “beIN SPORTS, Video Assistant Referee - VAR sistemi ile ilgili tüm uluslararası ve yerel prosedürlere uygun çalışma deneyimine sahiptir. Biz VAR sisteminin uygulandığı üst düzey Avrupa futbol liglerinin uluslararası yayıncısıyız. Ancak VAR ile ilgili eleştirilere sadece Türkiye’de dahil ediliyoruz. Bence bu, VAR konusunda kamuoyundaki bilgi eksikliğine dayanıyor.”

Türk futboluna büyük yatırım yaptıklarını ve yatırıma geri dönüşü sağlamayı istediklerini vurgulayan Al-Obaidly, “Hem teknolojik altyapı hem de yayın hakları için yaptığımız büyük çaplı yatırımlar Türkiye’ye ne kadar inandığımızı gösteriyor. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke ve buradaki yatırımımızı kısa dönemli bir yatırım olarak değil, kesinlikle uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz” dedi.

Kulüplerle masaya oturacak

Geçen yaz Digitürk ile futbol kulüpleri arasında naklen yayın ücreti konusunda sıkıntı yaşanmış, ardından anlaşma sağlanmıştı. Şimdi 2020 Mayıs’ında yeniden görüşmeler başlayacak. “Tekrar masaya oturacak mısınız” sorusuna Al-Obaidly şu yanıtı verdi: “Tabii ki. Süper Lig naklen yayın anlaşmasının devamı için, sezon başında varılan mutabakata uygun şekilde önümüzdeki mayısta tekrar görüşmeler yapacağız. Türk futboluna yatırım yapmaya devam edeceğiz. Herkesin kazanması gerekiyor: Kulüp kazanmalı, beIN kazanmalı, Türk futbolu kazanmalı ve elbette bu süreç sürdürülebilir ve uzun vadeli olmalı.”