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Verstappen, Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlayacak

Red Bull'un pilotu Max Verstappen, Formula 1'de pazar günü koşulacak Rusya Grand Prix'sine son sırada başlayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, bu sezon dördüncü kez güç ünitesini değiştiren Hollandalı pilotun, kurallar gereği yarışa son sıradan başlayacağı belirtildi.

İtalya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile yaşadığı kazanın ardından üç sıra grid cezası alan Verstappen, Rusya'daki iki antrenman seansında da Mercedes pilotlarının arkasında kaldı.

Rusya Grand Prix'sinde Verstappen gibi güç ünitesini değiştiren Ferrari pilotu Charles Leclerc de son çizgiden start alacak.

 

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