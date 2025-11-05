Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB müsabakası şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, grubun dördüncü haftasında Viktoria Plzen deplasmanına konuk olacak. Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen sarı lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki, Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 6 Kasım Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen 2 maça çıktı. Bu mücadelelerden temsilcimiz 1 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.