Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB müsabakası şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ndeki dördüncü maçına çıkıyor. Sarı lacivertli ekip, bu kez Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Avrupa’da üst üste aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Taraftarlar, maçın günü, saati ve yayın kanalıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sabırsızlık gitgide artarken "Viktoria Plzen Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 6 Kasım Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetecek.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen 2 maça çıktı. Bu mücadelelerden temsilcimiz 1 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.