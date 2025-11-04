Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alacak Fenerbahçe'nin, 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Viktoria Plzen ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri açıklandı. UEFA'nın atamasına göre mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetecek.
UEFA, 6 Kasım’daki deplasman mücadelesine Allard Lindhout’u atadı. Karşılaşmanın hakem ekibinin tamamı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan.
Lindhout’un yardımcılıklarını yine Hollandalı Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen’e konuk olacak.
