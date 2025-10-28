Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Fenerbahçe, Viktoria Plzen FK ile karşı karşıya gelecek. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Sarı Kanarya bu maçta da 3 puan hedefliyor. Mücadelenin tarihi, saati ve kanalı araştırılıyor. İşte müsabakanın bilgileri...
Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Son 2 maçında aldığı galibiyetlerle taraftarının yüzünü güldüren sarı-lacivertli kulüp bu maçında da 3 puan alıp ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor. Sarı Kanarya'ya gönül veren taraftar "Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu sıklaştırmış durumda...
Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 6 Kasım Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen 2 maça çıktı. Bu mücadelelerden temsilcimiz 1 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.