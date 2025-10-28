Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maçı şifresiz mi?

Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk oluyor. Son 2 maçında aldığı galibiyetlerle taraftarının yüzünü güldüren sarı-lacivertli kulüp bu maçında da 3 puan alıp ilk 8 için avantaj elde etmek istiyor. Sarı Kanarya'ya gönül veren taraftar "Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu sıklaştırmış durumda...

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen FK - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 6 Kasım Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Viktoria Plzen 2 maça çıktı. Bu mücadelelerden temsilcimiz 1 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.