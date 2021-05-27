Villarreal UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
Villarreal UEFA Avrupa Ligi finalinde, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta penaltılarda Manchester United'ı 11-10 yenerek kupanın sahibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu şampiyonu penaltılarla belli oldu. Villarreal, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Manchester United'ı 11-10 mağlup ederek kupayı kaldırdı.
Polonya Gdansk Stadı'nda oynanan maçı koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar izledi. İspanyollar, 29. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçtikten sonra İnglizler 55. dakikada Edison Cavani'yle durumu eşitledi: 1-1.
Normal süresi ve uzutma dakikalarında da eşitlik sozulmayınca nefes kesen penaltı atışlarına geçildi.
Manchester United'da Juan Mata, Alex Telles, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Cavani, Fred, Daniel James, Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf'ün penaltıları golle sonuçlanırken, kaleci David de Gea penaltıdan faydalanamadı ve Villarreal, rakibini 11-10 yenerek kupaya ulaştı.
Penaltılarda Manchester United'e 11-10 üstünlük sağlayan İspanyol ekibi Villarreal tarihinde ilk kez kupayı kazanmanın coşkusunu yaşadı.