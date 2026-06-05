Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Başarısı var mı?

Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı?
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüştürmelere başladı. Kulüp KAP bildirimi yaparken Italiano'nun hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İşte "Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunun yanıtı...
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ederken bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Kara Kartal, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile el sıkışmak üzere... Taraftar bu gelişmenin ardından "Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunu sıklaştırdı.
Vincenzo Italiano kimdir?
Vincenzo Italiano, 10 Aralık 1977’de Almanya’nın Karlsruhe kentinde doğdu. İtalyan teknik direktör ve eski profesyonel futbolcu olan Italiano, son olarak Serie A takımlarından Bologna’da görev yaptı.
Aslen Sicilya’nın Ribera bölgesiyle bağlantılı bir aileden gelen Italiano, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Ribera’ya döndü. Futbola 1991 yılında Ribera altyapısında başladı.
Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlük başarıları:
Trapani ile Serie C'den Serie B'ye çıktı (2019)
Spezia ile kulüp tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseltti ve ligde kalmayı başardı (2020-21)
Fiorentina'yı Avrupa kupalarına taşıdı, üst üste iki UEFA Konferans Ligi Finali'ne çıkardı (2023 ve 2024) ancak her ikisini de kaybetti. Aynı dönemde Coppa Italia Finali'ne de çıktı (2023) fakat kaybetti.
Mayıs 2025'te Bologna ile Coppa Italia'yı kazandı. Kulübün 51 yıl sonraki ilk kupası.
Teknik direktörlük kariyeri
Bologna FC 1909 (2024-2026) - Teknik direktör
ACF Fiorentina (2021-2024) - Teknik direktör
Spezia Calcio (2019-2021) - Teknik direktör
Trapani Calcio (2018-2019) - Teknik direktör
Arzignano Valchiampo (2017-2018) - Teknik direktör
Vigontina San Paolo (2016-2017) - Teknik direktör
Vigontina San Paolo (2015-2016) - Altyapı antrenörü
Venezia FC (2014) - Yardımcı antrenör