Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Başarısı var mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ederken bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Kara Kartal, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile el sıkışmak üzere... Taraftar bu gelişmenin ardından "Vincenzo Italiano kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusunu sıklaştırdı.

Vincenzo Italiano kimdir?

Vincenzo Italiano, 10 Aralık 1977’de Almanya’nın Karlsruhe kentinde doğdu. İtalyan teknik direktör ve eski profesyonel futbolcu olan Italiano, son olarak Serie A takımlarından Bologna’da görev yaptı.

Aslen Sicilya’nın Ribera bölgesiyle bağlantılı bir aileden gelen Italiano, çocuk yaşta ailesiyle birlikte Ribera’ya döndü. Futbola 1991 yılında Ribera altyapısında başladı.

Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlük başarıları:

Trapani ile Serie C'den Serie B'ye çıktı (2019)

Spezia ile kulüp tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseltti ve ligde kalmayı başardı (2020-21)

Fiorentina'yı Avrupa kupalarına taşıdı, üst üste iki UEFA Konferans Ligi Finali'ne çıkardı (2023 ve 2024) ancak her ikisini de kaybetti. Aynı dönemde Coppa Italia Finali'ne de çıktı (2023) fakat kaybetti.

Mayıs 2025'te Bologna ile Coppa Italia'yı kazandı. Kulübün 51 yıl sonraki ilk kupası.

Teknik direktörlük kariyeri

Bologna FC 1909 (2024-2026) - Teknik direktör

ACF Fiorentina (2021-2024) - Teknik direktör

Spezia Calcio (2019-2021) - Teknik direktör

Trapani Calcio (2018-2019) - Teknik direktör

Arzignano Valchiampo (2017-2018) - Teknik direktör

Vigontina San Paolo (2016-2017) - Teknik direktör

Vigontina San Paolo (2015-2016) - Altyapı antrenörü

Venezia FC (2014) - Yardımcı antrenör