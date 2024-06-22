Vincenzo Montella'dan Arda Güler eleştirilerine yanıt: 30 dakikadan fazla oynayamazdı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın 11 başlamamasının hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "Maçı kaybettiğinizde milli takım olarak da kulüp olarak da düşman bellenen teknik direktör olur. Belirttiğiniz nedenlerle bunu yapamadık" dedi.

Montella şöyle devam etti: "Kenan ve Arda çok iyi oyuncular. Arda maça çıkacak durum değildi. 30 dakikadan fazla oynayabilecek durumda değildi. Maçın son 20 dakikası oyuna sokmamayı da düşündük. Sonra değiştirmeye karar verdik. Çünkü iyi oyuncular sahada olmalıdır. Kenan'ı da tercih ettik. Bazen unutuyoruz ama oyuncularımızın çoğu kulüplerinde devamlılıkla oynamaya alışık değiller. Hafta 1 maç belki ama 4 günde 1 maç oynadığı zaman maç fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmanız gerekiyor. Kenan bir önceki maçta da çok iyi oynadı. Polonya karşı da çok iyi oynadı. Futbolcular değişik durumla karşı karşıya, 3 günde 1 maça çıkıyorlar. Sebep bu."

'Art niyetli spekülasyonlar istediğimiz bir şey değil'

Bütün futbolcularla arasının iyi olduğunu aktaran Montella, "Arda çok iyi ve zeki bir oyuncu. Ülkesiyle gurur duyan ve tutkuyla sporunu sergileyen bir oyuncu. Sakatlık riskini göze aldığını bilmesine rağmen sahaya çıkmak istedi. İlk yarının sonunda konuştuk. Art niyetli spekülasyonlar istediğimiz bir şey değil. İstişareler yapılarak kararlar alınıyor" dedi.