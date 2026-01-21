EuroLeagu'de çift maç haftası... Fenerbahçe Beko bugün Virtus Bologna ile karşılaşacak daha sonra ise Baskonya'yı konuk edecek. Taraftar akşamki mücadeleyi kaçırmak istemezken "Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı bilgileri

Virtus Bologna Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat TSİ 22.30’da başlayacak. Müsabaka S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus digital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak. Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Saulius Racys (Litvanya) ve Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius maç önü değerlendirmesinde “Bologna harika bir iç saha takımı. Orada sadece Olympiacos ve Dubai kazanmayı başardı. Geçiş hücumunda çok iyiler. Bu açıdan biraz alışılmadık bir yapıdalar. Pick sonrası hücumlara ve Edwards ile Morgan’ın üretkenliklerine dikkat etmeliyiz" dedi.