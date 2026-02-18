Vitor Pereira'dan Fenerbahçe mesajı: Cesaretle oynayacağız

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest, yarın saat 20.45’te Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Bu müsabaka için İstanbul’a gelen İngiliz ekibinde Teknik Direktör Vitor Pereira, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeniden Kadıköy'de maça çıkacağının hatırlatılması üzerine Pereira, "Burada bulunmak büyük bir keyif, benim için onur. Burada çok güzel anılarım var. Çok memnunum tekrar burada olduğumdan dolayı. Ümit ediyorum yarın maçtan keyif alırız kaliteli oyuncularımız var. Her iki takım da güzel bir oyun oynamak istiyor. Çok fantastik atmosfer var kesinlikle. Ben de bu maçta bunu bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Pereira, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemlerde sadece güzel anıları hatırladığını söyleyen Pereira, "Taraftarlarla kurduğumuz bağlantı, birlikteliğimiz... Benim anılarımda bunlar var" diye konuştu.

"Yarınki oyun kalitemizi ispatlayacak için bir fırsat"

Karmaşık duygular içinde olduğunu ifade eden Pereira, takımla ilk maçına çıkacağı ve oyuncuların motivasyonuyla ilgili gelen soruya, "Bu 1. günden beri olan bir şey. Bir takım bu kadar personel, hoca, takım. Şuna inanıyorum; yarınki oyun kalitemizi kendimizi ispatlayacak için bir fırsat ben de takımımda bunu görmek istiyorum. Bu ülkede yaşadım, bu kulüpte 2 kere bulundum. Ailem de buradaydı. Taraftarlar harika, harika maçlar oynadık. Karmaşık duygularım var. Ama yarın ilk defa bu kulübe rakip olacağım. Her seferinde kazanmak istiyorum. Doğru olanları yapmak için çalışıyorum. Biz de burada oynayıp kazanmak için bulunuyoruz" yanıtını verdi.

"Cesaretle ve organize oynayacağız"

Fenerbahçe'ye karşı organize oynayacaklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Biz Premier Lig’de oynuyoruz. Premier Lig’de de her yer yerde iyi atmosferler var. Burası da tabii ki büyük bir kulüp. Futbola çok tutkuyla bağlılar. Oyuncular için keyif alacakları bir atmosfer. Benim için burada bulunmak büyük bir keyif. Tutkuyla oynayan bir takımla karşılaşmak ve tutkumuzu göstermek istiyoruz. Cesaretle ve organize oynayacağız. Organizasyon sadece taktik bir şey değildir. Bu aynı zamanda mental olarak ifade edilir. Ben de yarın bunu görmek istiyorum."

"Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunun farkındayım"

"Fenerbahçe’den bir oyuncu almak isteseniz bu kim olur?" şeklinde gelen soruya Pereira, "Zor bir soru. Çok iyi bir takım var. Benim takımımda çok fazla yetenek var. Fenerbahçe’nin çok iyi bir takım olduğunun farkındayım. Benim beklediğim maçtan keyif almak, organize bir şekilde mücadele etmek ve sahadaki yetenekleri izlemek" diye konuştu.

"Türkiye ligi kolay bir lig değil"

Türkiye'de görev yaptığı 2 sezonda şampiyonluk kazanamamasının hatırlatılması üzerine 57 yaşındaki teknik adam, "Ortada bir rekabet var. Tek Fenerbahçe olsa kazanırdık. Türkiye ligi kolay bir lig değil. Benim zamanımda da ilk sezon Beşiktaş çok güçlüydü. İkinci olabilmiştik. Zor bir lig. Biz de elimizden geldiğince mücadele ettik. Bu gelip kolaylıkla kazanabileceğiniz bir lig değil" ifadelerini kullandı.