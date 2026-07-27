VNL şampiyonu Filenin Sultanları'nın ödülü belli oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyonda 2023'ün ardından ikinci kez şampiyon olurken, elde ettiği para ödülü de belli oldu.

NTV Spor'un aktardığına göre şampiyonlukla birlikte Filenin Sultanları 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Milli takım, grup aşamasında elde ettiği 9 galibiyet karşılığında 85 bin 500 dolar gelir elde ederken, üç mağlubiyet için organizasyonun katılım ödemeleri kapsamında toplam 12 bin 750 dolar aldı.

Final karşılaşmasında 33 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynayan Melissa Vargas ise turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Vargas, bu ödülle birlikte 30 bin dolarlık para ödülü kazandı.