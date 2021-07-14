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Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'nin 17 yıl kalesini koruyan, son 2 sezon da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Volkan Demirel kulüpten ayrıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından olan ve son iki sezonda teknik ekipte görev alan Volkan Demirel, Sarı-Lacivertli kulüpten ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Demirel, gelen soruları yanıtladı.

İlk olarak Başkan Ali Koç söz alırken, Volkan Demirel'in kalmasını beklediklerini ancak kendi kararı ile bir müddet ayrılmak istediğini söyledi.

Demirel ise "20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.