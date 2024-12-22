Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmadı, Hatayspor'u hatırlattı!

Trabzonspor ile Bodrum Futbol Kulübü, bugün Süper Lig'in 17'nci haftasında Trabzon'daki Papara Park'ta karşılaştı. Bordo-mavili takım, rakibini 86'ncı dakikada bulduğu golle 1-0 yendi.

Ancak maç öncesi yaşanan gerginlik, karşılaşmanın önüne geçti.

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmadı.

Demirel'in uzaklaştığı sırada Güneş'in kolundan tutarak durdurmaya çalışması dikkat çekti. Ancak Demirel kendi yedek kulübesine gitti. Müsabaka sonunda da teknik adamlar arasında soyunma odasına girerken tartışma yaşandı.

'Camialarla problemim yok, şahıslarla var'

Demirel, maç sonunda şunları söyledi: "Yaşanan bazı olaylar var, herkes kafasına göre yazar çizer... Benim camialarla problemim yok, şahıslarla var. Bir insanın ölene saygısı yoksa benim dirisine hiç saygım olmaz. Ben iki büyük olay yaşadım; biri babamın kaybı diğeri de deprem. Biz can çekişirken, ölüleri morgda tespit etmeye çalışırken Şenol hoca, o zamanki camiasına şirin görünmek için 'Hatayspor ile Gaziantep oynayabilir' dedi. Beni tünel girişinde bekleyip 'Sen terbiyesizsin' dedi. Camialara şirin gözükmek için bu hale geliyorsan sensin terbiyesiz."

Güneş ile Demirel'in polemiği

Volkan Demirel ile Şenol Güneş arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2023 yılında polemik yaşanmıştı.

Güneş, o dönem şunları söylemişti: "Gaziantep FK ve Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?"

O dönem Hatayspor'un başında olan Demirel ise şöyle yanıt vermişti: "Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık. Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz."