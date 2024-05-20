Volkan Demirel ve Zeynep Demirel boşanıyor mu? Fotoğraflı paylaşım geldi

Atakaş Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanma sürecine girdiği iddia edildi. Zeynep Demirel'in 14 yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtığı öne sürüldü.

İddialara ilişkin Volkan Demirel, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Demirel, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" diye yazdı.

2010 yılında dünyaevine giren çift, Şubat 2014'te Yade ve Ağustos 2017'de Yeda isimli kızlarını kucaklarına almıştı.