Wanda Nara’dan Icardi’ye şok ihbar: Polis baskın yaptı, ev 5 saat boyunca didik didik arandı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara arasında yaşanan kriz gündeme damga vurdu. İtalyan basınının iddialarına göre Wanda Nara, Icardi’yi Buenos Aires'teki malikâneden ayrılmamakla suçladı ve polisi arayarak eşinin evde silahlı olduğunu bildirdi.

Silah bulundurma ihbarı ve polis baskını

Olay, Wanda Nara'nın Icardi’nin malikâneden çıkmayı reddetmesi üzerine polisi arayarak silah bulundurma ve haneye tecavüz iddiları ile ihbar etmesiyle başladı. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 5 saat süren bir arama gerçekleştirdi ancak herhangi bir silah bulunamadı.

Wanda Nara’nın bu ihbarı, Mauro Icardi’nin kendisini zimmetine para geçirmekle suçlamasının ardından yaptığı öne sürüldü.

"Evimin şifresini değiştirdim"

Polis araması sırasında bir arkadaşının evinde kalan Mauro Icardi, olayların ardından malikânesine geri dönmek istedi. Ancak Wanda Nara’nın evin şifresini değiştirdiği ortaya çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Wanda Nara, Icardi’ye verdiği süre dolduğu için evin kontrolünü geri aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Herkese yaptığım gibi ya da eski eşim Maxi Lopez’e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım’a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu."

Icardi'nin geleceği ve sakatlık süreci

Tottenham karşısında aldığı sakatlık sonrası sezonu kapattığı açıklanan Icardi, bu süreçte ülkesine tedavi için dönmüştü. Ancak Wanda Nara ile yaşadığı bu olaylar, futbolcunun hem özel hayatında hem de kariyerinde zorlu bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Galatasaray taraftarları, yaşanan bu olayların yıldız oyuncunun geleceğini nasıl etkileyeceğini merakla takip ediyor.