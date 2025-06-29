Wimbledon'da heyecan başlıyor

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 30 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Tek kadınlarda şampiyon 12 Temmuz Cumartesi günü, tek erkeklerde ise 13 Temmuz Pazar günü belli olacak.

Londra'daki All England Lawn Tenis Kulübü, ilk kez 1877 yılında düzenlenen Wimbledon'ın maçlarına 138. kez ev sahipliği yapacak.

Para ödülü, 53,5 milyon sterlinle seviyede

Wimbledon'ın toplam para ödülü geçen yıla kıyasla yüzde 7 oranında arttırıldı.

Toplam para ödülü 53,5 milyon sterlinle (yaklaşık 3 milyar lira) organizasyon tarihinin en yüksek seviyesine çıkartıldı.

Çim kortta gerçekleştirilecek turnuvada teklerde şampiyon alacak sporcu, 3 milyon sterlin kazanacak.

Geçen yıl tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, tek kadınlarda ise Çekyalı Barbora Krejcikova zafere ulaştı.

Alcaraz, üst üste 3. şampiyonluk için korta çıkacak

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, Wimbedon'da üst üste 3. şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kariyerinde 5. kez grand slam zaferine ulaşan Alcaraz, Wimbledon'da bu sezon da şampiyon olursa organizasyon tarihinde üst üste 3 kez zafere ulaşan Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras ve Bjorn Borg'un ardından bu başarıyı elde eden 5. oyuncu olacak.

Djokovic, en büyük ünvan peşinde

Kariyerinde 24 kez grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Novak Djokovic, 25. grand slam zaferini hedefliyor.

Sırp raket, tek erkeklerde grand slam turnuvalarında 24 kez ile en fazla şampiyonluk rekorunu elinde bulundururken, kortlara veda eden tenis efsanelerinden Rafael Nadal 22, Roger Federer ise 20 kez grand slam şampiyonluğu yaşadı.

Başarılarla dolu kariyerinde 10 Avustralya Açık, 7 Wimbledon, 4 ABD Açık ve 3 Fransa Açık zaferi elde eden Djokovic, 24 kezle en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi ünvanını, Avustralyalı Margaret Court ile paylaşıyor.

Djokovic, 13 Temmuz'da kariyerinin 25. zaferine ulaşması halinde Margaret Court'u geride bırakarak "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanının tek başına sahibi olacak.

Sırp tenisçi ayrıca 8 kez ile Federer'in elinde tuttuğu Wimbledon'da en fazla şampiyonluk yaşayan erkek tenisçi rekorunu egale etmek için korta çıkacak.

Tek kadınlarda Sabalenka, Gauff ve Swiatek öne çıkıyor

Tek kadınlarda dünya 1 numarası ve 2024 Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Wimbledon'da da şampiyonluk için mücadele edecek.

Dünya 2 numarası ABD'li raket Coco Gauff, 2025 Fransa Açık şampiyonluğunun ardından Londra'da da kupayı kazanmak için raket sallayacak.

Kariyerinde 5 grand slam kazanan Polonyalı raket Iga Swiatek (8) ve 2024 Wimbledon ikincisi İtalyan raket Jasmin Paolini (4) de tek kadınlarda öne çıkıyor.

Wimbledon'da son şampiyon Barbora Krejcikova ile 2023'te zafere ulaşan Marketa Vondrousova da bir kez daha şampiyonluk için korta çıkacak.

En çok Federer ve Navratilova kazandı

Wimbledon'da tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova 9 şampiyonlukla rekoru elinde tutuyor.