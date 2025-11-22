Yarıştaki tek kadın! Burcu Çetinkaya Suudi Arabistan'da erkeklere meydan okuyacak

Milli sporcu Burcu Çetinkaya, 2018'in ardından Dünya Ralli Şampiyonası'na yeniden dönüyor.

Deneyimli rallici, Suudi Arabistan'da yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) katılmak için Paris'teki Roissy Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Cidde'ye hareket etti.

İHA'nın haberine göre; Çetinkaya, son yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası'nda kadın sporculara çok az yer verildiğine dikkat çekerek, Suudi Arabistan'daki yarışa büyük bir motivasyonla hazırlandığını belirtti.

Kariyerinde 100'ü aşkın yarışa çıktığını söyleyen Burcu Çetinkaya, Suudi Arabistan etabının kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ortadoğu Ralli Şampiyonası'nda birçok kez podyuma çıktım. Erkeklerin arasında genel klasmanda derecelerim oldu. Ancak Suudi Arabistan'da yıllar boyunca kadınların otomobil kullanması bile yasaktı. Şimdi Dünya Ralli Şampiyonası ilk kez Suudi Arabistan'da düzenleniyor ve 26-29 Kasım tarihlerinde Cidde'de yapılacak yarışta uluslararası erkek pilotların arasında tek kadın pilot ben olacağım. Ayrıca tek kadın ekibiz."

Co-pilotu 70 yaşında

Çetinkaya, co-pilotu Fabron'un 70 yaşında olmasına rağmen WRC'de yarış kazanmış efsane isimlerden biri olduğunu belirterek, "Gerçekten çok özel bir yarışa, efsane bir isimle katılıyorum. Clio Rally 3 otomobilimle Türk bayrağını temsil edeceğim. Fransa lisansı ile yarışıyorum ama Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun desteğiyle Türk bayrağını taşıyacağım. Bu benim için çok değerli" dedi.

1 yıldır yarışlardan uzak kaldı

Derece hedefiyle ilgili konuşan Burcu Çetinkaya bir yıldır parkurlardan uzak kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"11 ay önce Fransa'ya taşındım ve bu süreçte yarışlardan uzak kaldım. Bu nedenle kolay bir yarış olmayacak. Ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yarışlarda hiçbir zaman gezinti yapmayı sevmedim; oraya hızlı gitmeye gidiyoruz."